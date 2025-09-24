Il Papa soffre si addolora invita esorta ma non si pronuncia sul genocidio
Come lo stesso card. Robert Prevost ha voluto sottolineare pomposamente apparendo al balcone con la mozzetta rossa, residuato storico della clamide imperiale, simbolo della dignità dell’imperatore d’Occidente e di Oriente (Roma e BisanzioCostantinopoli), il papa neoeletto volle che lo chiamassimo «Leone», nell’ordine il quattordicesimo. Il riferimento compiaciuto era per il suo predecessore Leone XIII, che, per la vulgata abborracciata, fu il papa della modernità con l’enciclica Rerum Novarum del 1891, con cui, a malincuore, il papa prendeva atto che il mondo gli era scappato di mano e bisognava prendere per le corna la «questione operaia», altrimenti altri se ne sarebbero appropriato e la Chiesa ci avrebbe fatto, ancora una volta, la figura del fossile pachiderma, incapace di vivere i tempi che attraversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: papa - soffre
Meeting, accolto l'appello di Papa Leone XIV. Manifestazione al via in ricordo di chi soffre a causa della guerra
Tele Dehon. . Gli auguri del Papa alla comunità ebraica di Roma, la sua vicinanza a chi soffre pregando per la pace con le religiose in Terra Santa e l'incontro con le suore partecipanti ai Capitoli Generali. E' stata una giornata fitta di appuntamenti oggi per il S - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Grandi: l’importanza della voce del Papa per chi soffre - Vatican News https://vaticannews.va/it/mondo/news/2025-09/grandi-unhcr-papa-sofferenti-profughi-rifugiati.html… - X Vai su X
Il Papa soffre, si addolora, invita, esorta ma non si pronuncia sul genocidio; Il Papa: Dio soffre per le guerre di chi si dice cristiano, il bene è una scelta; Papa: Maria ci invita ad alzare lo sguardo. E benedice 6mila rosari per la Siria.
Il Papa: addolora vedere chi pensa alle vacanze mentre si soffre - «Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021 ma ciò che ognuno di noi e tutti ... Da ilsecoloxix.it