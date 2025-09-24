Il palazzo comunale di Valentano torna a risplendere 200mila euro per la dimora storica

Opere di restauro alla storica sede municipale di Valentano, grazie a un finanziamento da 200mila euro della regione Lazio. “Un intervento di grande rilievo - lo definisce il sindaco Stefano Bigiotti - che consente alla casa comunale, già riconosciuta come dimora storica del Lazio, di tornare a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

