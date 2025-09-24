Il packaging diventa garanzia di qualità sicurezza e sostenibilità
Il packaging non è soltanto un dettaglio estetico, ma rappresenta un vero e proprio presupposto di qualità per un’azienda che opera a livello internazionale. Original Parquet lo considera parte integrante della propria identità produttiva: un imballaggio ben progettato significa infatti garantire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: packaging - diventa
Non è solo una scatola. È un viaggio progettato per stupire. Forme nuove, dettagli su misura, creatività che prende corpo. Quando il packaging diventa racconto… succede questo. #PackagingCreativo #PaperAndFold #ValigiaSuMisura #CustomBoxDesign - facebook.com Vai su Facebook
Un dono che racconta la vostra #azienda. Con @Lavoratti1938 , il #cioccolato diventa su #misura: packaging personalizzati, dettagli sartoriali, fino a ricette esclusive. Questo #Natale scegliete un regalo che resti, scegliete Lavoratti. Scopri di più: https://lavoratt - X Vai su X