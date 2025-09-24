Il nuovo volto del retail | quando lo shopping diventa esperienza

La crescente integrazione tra servizi, tecnologia e concetto di “esperienza” sta modificando il modo in cui i punti vendita si relazionano con il pubblico. Questa nuova idea di retail, che si sta imponendo di recente, punta a costruire contesti capaci di dialogare con le esigenze quotidiane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - volto

Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura

COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

Mare Fuori 6, un nuovo volto entrerà nell’IPM di Napoli: i primi dettagli

Un nuovo volto per l'Umbria Factory Festival che da questo 2025 diventa Factory Fest. Dal 2 al 12 ottobre tornerà, in diverse località dell'Umbria, la festa delle arti performative che intende ricostruire nel triennio 2025-2027 nuove ritualità e nuove forme di condi - facebook.com Vai su Facebook

Miss Italia 2025 ha un nuovo volto: Katia Buchicchio, 18 anni di Anzi (Potenza). Per la prima volta nella storia la corona arriva in Basilicata https://eurocomunicazione.eu/2025/09/16/miss-italia-2025-katia-buchicchio-e-la-nuova-reginetta/… #MissItali - X Vai su X

Il nuovo volto del retail: quando lo shopping diventa esperienza; Milano ha la sua Fifth Avenue: il nuovo volto di Montenapoleone; Dentsu: ecco il nuovo volto dei consumatori tra consapevolezza, emozione e shopping ibrido.

Chatbot nel retail: l’Agentic AI introduce un nuovo paradigma di shopping experience - L’evoluzione del comportamento dei consumatori, sempre più abituati a esperienze digitali rapide e su misura, sta ridefinendo le modalità di relazione tra brand e clienti. Come scrive bitmat.it

Olivia Rodrigo è il nuovo volto di Lancôme e accoglie il ruolo con un nuovo taglio di capelli. «Non è un bob!», giura. - Sul rapporto con il beauty e il nuovo taglio di capelli per prepararsi al ruolo: «Mi sento una ragazza nuova» I suoi testi sono capaci ... Si legge su vogue.it