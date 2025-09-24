Il nuovo piano di difesa della Germania riduce al minimo gli acquisti delle armi dagli Usa

Il nuovo piano di approvvigionamento militare della Germania farà in gran parte affidamento all'industria europea, destinando una piccola parte della spesa, circa l'8 per cento, all'acquisto di armi e rifornimenti dagli Stati Uniti. Una scelta che rappresenta un duro colpo per Donald Trump, che. 🔗 Leggi su Today.it

Ok della Ue al piano di bilancio 2025-2029 della Germania e alla clausola di salvaguardia per aumentare la spesa in difesa - Bruxelles approva il piano quinquennale tedesco e la clausola che consente spese straordinarie per la difesa fino all'1,5% del PIL

La difesa Ue e il ruolo decisivo dell'Italia - Conseguenza immediata e inaspettata della guerra di Ucraina è stata l'improvvisa decisione, definita epocale dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, di aumentare fortemente