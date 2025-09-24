Il nuovo percorso multimediale del museo dell’energia di Ripi
Tutto pronto al Museo dell’Energia di Ripi per la presentazione della nuova offerta didattica: un percorso museale rinnovato, reso più accessibile e coinvolgente grazie a nuove installazioni interattive e multilingua. Dal 26 al 28 settembre tre giornate speciali organizzate dal Comune di Ripi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Il Museo dell’Energia di Ripi presenta le nuove installazioni multimediali - Dal 26 al 28 settembre tre giornate speciali organizzate dal Comune di Ripi, assieme al Museo dell’Energia e alla cooperativa sociale “Le mille e una notte” accompagneranno il pubblico alla scoperta ... Da politicamentecorretto.com
