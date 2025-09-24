Il nuovo percorso multimediale del museo dell’energia di Ripi

Frosinonetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto al Museo dellEnergia di Ripi per la presentazione della nuova offerta didattica: un percorso museale rinnovato, reso più accessibile e coinvolgente grazie a nuove installazioni interattive e multilingua. Dal 26 al 28 settembre tre giornate speciali organizzate dal Comune di Ripi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - percorso

Pistoia, novità nel centrosinistra: Bertinelli torna in campo. “Inizia un percorso nuovo”

Terni, sottopasso di via Aroldi: “Nuovo percorso esterno e recinzione dopo sopralluogo della Questura”. Partono i lavori

Un nuovo ingresso nello staff. SG Sport Arese, il progetto giovani coinvolge Bovi: "Diamo ai ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico»

Ripi, il Museo dell’Energia inaugura il nuovo percorso multimediale: tre giorni di eventi e innovazione; Il nuovo percorso multimediale del museo dell’energia di Ripi; Il Museo della Grande Guerra di Borgo Castello riapre con un nuovo percorso multimediale pienamente accessibile.

nuovo percorso multimediale museoIl Museo dell’Energia di Ripi presenta le nuove installazioni multimediali - Dal 26 al 28 settembre tre giornate speciali organizzate dal Comune di Ripi, assieme al Museo dell’Energia e alla cooperativa sociale “Le mille e una notte” accompagneranno il pubblico alla scoperta ... Da politicamentecorretto.com

“AAA volontari cercansi”, l’annuncio del museo per “tester” del nuovo percorso multimediale con l’IA - Piccole meraviglie a cui l’Intelligenza artificiale ci ha abituati, se ben veicolata. Scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Percorso Multimediale Museo