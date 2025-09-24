Firenze, 24 settembre 2025 – Dice Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che in Toscana non serve un Cpr, Centro di Permanenza per Rimpatri, ne servono due: “Uno per quelli che sono i clandestini coinvolti in tutte le vicende, uno apposta per quelli coinvolti nello spaccio, perché c’è un problema di emergenza droga e spaccio anche in Toscana con la sinistra che si volta dall’altra parte”. Il tema, come forse sanno i lettori e gli ascoltatori delle Pecore Elettriche, interessa parecchio da queste parti. Quindi va preso molto sul serio. L’obiettivo del governo, pare di intuire, è quello di trattenere le persone non in custodia cautelare, ma in quanto irregolari in via di espulsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse