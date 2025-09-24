Il numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 24 settembre 2025 – Dice Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che in Toscana non serve un Cpr, Centro di Permanenza per Rimpatri, ne servono due: “Uno per quelli che sono i clandestini coinvolti in tutte le vicende, uno apposta per quelli coinvolti nello spaccio, perché c’è un problema di emergenza droga e spaccio anche in Toscana con la sinistra che si volta dall’altra parte”. Il tema, come forse sanno i lettori e gli ascoltatori delle Pecore Elettriche, interessa parecchio da queste parti. Quindi va preso molto sul serio. L’obiettivo del governo, pare di intuire, è quello di trattenere le persone non in custodia cautelare, ma in quanto irregolari in via di espulsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il numero dei cpr e quello totale delle persone recluse

© Lanazione.it - Il numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse

In questa notizia si parla di: numero - totale

Diogo Jota, il Liverpool pagherà alla famiglia lo stipendio dell'attaccante: in totale 14 milioni di euro. La sua maglia con il numero 20 sarà ritirata

Puntate di sissi 4: scopri il numero totale e curiosità sulla serie

Il numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse; La storia di Daza, chiuso dentro il Cpr albanese di Gjadër e convinto di essere ancora in Italia; Il fallimento del sistema CPR nel progetto “Trattenuti 2024”.

numero cpr totale personeIl numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse - Il rischio insomma è che questi due Cpr, non uno, servano soltanto ad aumentare il numero delle persone ... Lo riporta lanazione.it

Garanti, 'solo 27 in Cpr Gjader, potrebbero stare in Italia' - "Il numero estremamente limitato delle persone attualmente presenti nel Cpr, appena 27, insieme con la disponibilità di posti nei Centri collocati sul territorio nazionale rende non giustificato il ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Numero Cpr Totale Persone