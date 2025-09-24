Il Nobel Giorgio Parisi | Su riconoscimento Stato di Palestina proposta di Meloni è debole Piazze per Gaza? Grandiose non si ingigantisca il caso Milano

“Una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato al rilascio degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da qualsiasi ruolo di governo? Mi pare qualcosa di relativamente debole come proposta, ma sempre meglio di niente. Spero che sia effetto delle manifestazioni, vorrei crederlo, che si sia sentita spinta in questa direzione”. Il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, dopo aver preso parte all’assemblea pubblica (leggi l’articolo sul Fatto in edicola) organizzata dalla rete ‘No Bavaglio’ a Roma, commenta così l’annuncio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni fatto a New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Nobel Giorgio Parisi: “Su riconoscimento Stato di Palestina proposta di Meloni è debole. Piazze per Gaza? Grandiose, non si ingigantisca il caso Milano”

