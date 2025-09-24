Il Network Giovani del M5s alla manifestazione pro Gaza | Non girare la testa di fronte ai problemi del mondo
ANCONA – Dal Newtork Giovani Marche riceviamo e pubblichiamo. Il Network Giovani del Movimento 5 Stelle Marche ha preso parte con convinzione alla manifestazione pro Gaza di lunedì 22 settembre, portando la propria voce accanto a quella di tante e tanti che chiedono giustizia, pace e dignità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
