Il Napoli può essere la sorpresa in Champions Lukaku e Buongiorno maniacali sul lavoro

Nando Coppola a Kiss Kiss Napoli: "Zeman mi ingannò!". L'ex portiere del Napoli Ferdinando Coppola è intervenuto quest'oggi nel corso di "Radiogoal" in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Andai via da Napoli con grande amarezza. Arrivò Zeman e lui mi ingannò. Mi disse che non sarei andato da nessuna parte perché puntava su di me, ma in realtà a mia insaputa continuava a chiedere alla dirigenza un altro portiere. Così, senza che nessuno mi dicesse niente, un giorno mi ritrovai il compianto Mancini nello spogliatoio e lì decisi definitivamente di andare al Bologna. Il mio personale pensiero sul ruolo del portiere è quello di avere delle gerarchie.

