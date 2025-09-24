Il Napoli può essere la sorpresa in Champions Lukaku e Buongiorno maniacali sul lavoro

Gbt-magazine.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nando Coppola a Kiss Kiss Napoli: “Zeman mi ingannò!”. L’ex portiere del Napoli Ferdinando Coppola è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Andai via da Napoli con grande amarezza. Arrivò Zeman e lui mi ingannò. Mi disse che non sarei andato da nessuna parte perché puntava su di me, ma in realtà a mia insaputa continuava a chiedere alla dirigenza un altro portiere. Così, senza che nessuno mi dicesse niente, un giorno mi ritrovai il compianto Mancini nello spogliatoio e lì decisi definitivamente di andare al Bologna. Il mio personale pensiero sul ruolo del portiere è quello di avere delle gerarchie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

il napoli pu242 essere la sorpresa in champions lukaku e buongiorno maniacali sul lavoro

© Gbt-magazine.com - Il Napoli può essere la sorpresa in Champions, Lukaku e Buongiorno maniacali sul lavoro

In questa notizia si parla di: napoli - essere

Giffoni 55: Paolo Sorrentino ai ragazzi «Mi sono annoiato di essere malinconico, Servillo dà serenità, Napoli come la DC»

Calciomercato Napoli: Manna ha l’accordo con Ndoye e Beukema, una contropartita può essere decisiva per convincere il Bologna a chiudere l’affare…

Sarri: «Allenare a Napoli dovrebbe essere inserita a Coverciano come un’esperienza obbligatoria»

Palmeri crede nel Napoli e lancia Conte al trionfo | Può essere la vera sorpresa; Zirkzee può essere il colpo a sorpresa del Napoli; Sorpresa dall’Inghilterra il colpo dallo United può essere doppio | pazza voce sul Napoli.

Sorpresa Napoli, perde in amichevole 2-0 dall'Arezzo - 0 dall'Arezzo, squadra di Lega Pro, nella prima amichevole stagionale disputata nello stadio di Carciato, in Trentino. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pu242 Essere Sorpresa