Il mondo è cambiato Bene l’effetto eventi
Tra serrande abbassate e cartelli ’affittasi’, che il centro storico sia in sofferenza è un dato di fatto. Per capirla meglio questa crisi torniamo indietro di qualche anno. "Al 2017-2018 – ricorda Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Firenze per l’area Empolese Valdelsa – quando i’giro era scarico, ma il problema riguardava la scarsa frequentazione. Così nacquero Empoli Città di Natale e altre iniziative, si costituì l’associazione Centro storico e si innescò quel meccanismo di vitalità che serviva". Le cose ripartirono, fino ad arrivare a oggi, con una fotografia che continua a preoccupare le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mondo - cambiato
Federica Pellegrini: “Cambiato il mio approccio col mondo appena ho smesso di nuotare”
Federica Pellegrini: “Ho Cambiato il mio approccio col mondo quando ho smesso di nuotare”
TV show degli anni ’90 che hanno cambiato il mondo
?IL NUOVO INIZIO DI CAPITAN AMERICA? L’attesissimo rilancio firmato da Chip Zdarsky e Valerio Schiti è arrivato! Steve Rogers si risveglia in un mondo cambiato, dove i nemici si nascondono nell’ombra…e il primo scontro sarà con niente meno che Vi - facebook.com Vai su Facebook
Il riformismo è morto. Cercasi erede. La sinistra, che fino a 15-20 anni fa credeva di aver vinto, è afona e divisa di fronte a un mondo cambiato. Il prezzo delle riforme, i regali politici alla destra, le virate sul moralismo. Di Andrea Graziosi - X Vai su X
Sammy Basso: le ultime parole del giovane ricercatore lette ieri durante i suoi funerali a Tezze sul Brenta.