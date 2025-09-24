Tra serrande abbassate e cartelli ’affittasi’, che il centro storico sia in sofferenza è un dato di fatto. Per capirla meglio questa crisi torniamo indietro di qualche anno. "Al 2017-2018 – ricorda Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Firenze per l’area Empolese Valdelsa – quando i’giro era scarico, ma il problema riguardava la scarsa frequentazione. Così nacquero Empoli Città di Natale e altre iniziative, si costituì l’associazione Centro storico e si innescò quel meccanismo di vitalità che serviva". Le cose ripartirono, fino ad arrivare a oggi, con una fotografia che continua a preoccupare le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il mondo è cambiato. Bene l'effetto eventi"