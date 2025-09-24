Roma, 24 settembre 2025 – Il settore del caffè sta vivendo un momento di profondo cambiamento. Da un lato, cresce la sensibilità collettiva verso l’origine e la qualità del prodotto, sostenuta da un consumatore sempre più consapevole ed esigente; dall’altro, le pressioni normative e di mercato impongono una rigorosa gestione della filiera, alla quale è necessario adeguarsi con strumenti efficaci, digitali e trasparenti. L’1 ottobre si celebra la giornata internazionale. In occasione della Giornata internazionale del caffè, che si celebra ogni anno il 1° ottobre, torrefattori, produttori e brand saranno impegnati nella sfida cruciale della sostenibilità e della tracciabilità digitale, in vista dell’entrata in vigore della normativa europea EUDR (Regolamento UE sulla deforestazione). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mondo del caffè: sostenibilità e innovazione al centro del futuro