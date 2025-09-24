Fino al 1979 era la guerra «arabo israeliana». Dopo gli accordi di pace tra Israele ed Egitto del 1979 - seguiti da quelli con la Giordania e cinque anni fa dagli accordi di Abramo con Emirati e Bahrain - c'eravamo abituati a chiamarla «questione palestinese». Ma proprio mentre Donald Trump approfitta dell'Assemblea Onu per presentare un piano di pace per Gaza ai leader di otto paesi arabi e musulmani (Qatar, Arabia Saudita, Pakistan, Egitto, Giordania, Indonesia, Emirati Arabi e Turchia) la vecchia definizione torna prepotentemente attuale. A farla riaffiorare dal passato contribuiscono - oltre agli orrori di Gaza e allo svanire del principio dei «due popoli e due stati» - le conseguenze di quel raid su Doha con cui il governo Netanyahu ha provato ad eliminare la dirigenza di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mondo arabo si compatta. Rischio di scontro con Israele