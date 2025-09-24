In una nota pregressa avevamo accennato a come l’assassinio di Charlie Kirk potesse diventare l’11 settembre di Donald Trump, con il presidente ingabbiato, come fu per George W. Bush, dalla cabala neocon. Un cenno che sembra confermato dalla svolta del presidente sul conflitto ucraino, sul quale ha cambiato radicalmente la propria posizione. Infatti, ieri sembra aver azzerato quanto detto e fatto in precedenza, pubblicando su Truth social un post nel quale scrive che l’Ucraina può vincere la guerra, riconquistare tutti i territori perduti e “forse anche di più”; gli Usa, ha aggiunto, continueranno a “fornire armi alla Nato perché ne faccia quel che vuole”, cioè le giri a Kiev. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il “momento” Kirk e la svolta di Trump sull’Ucraina