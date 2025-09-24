Il mito dell’Illuminismo ha generato l’odio dilagante per il cristianesimo
Il nostro credo, per cui ogni essere umano è uguale, è stato picconato dal dogma della «ragione». Il quale, basandosi su teorie pseudo scientifiche, ha rinvigorito il razzismo e l’idea di superiorità, comune al marxismo. 🔗 Leggi su Laverita.info
