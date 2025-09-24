Il ministro della pa | 10-12 grand commis dello Stato potranno guadagnare oltre 300mila euro

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il superamento del tetto dei 240mila euro di retribuzione per i dipendenti pubblici con il ritorno al livello del primo presidente della Corte di Cassazione riguarderà 10-12 grandi commis dello Stato. A quantificare le conseguenze della sentenza della Consulta, che a luglio ha giudicato illegittima la limitazione introdotta nel 2014, è stato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in una intervista a Radio 24. Zangrillo ha annunciato l’arrivo in Parlamento la prossima settimana del disegno di legge sulla valutazione dei dirigenti pubblici che introduce alcuni paletti: non oltre il 30% dei dirigenti potranno essere considerati eccellenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

