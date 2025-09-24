Il ministro Bernini | Solidarietà al rettore di Genova Giusto denunciare i Pro Pal

 "Il diritto allo studio è un percorso. Lo stesso percorso che a volte è impedito da chi per esercitare un diritto di manifestazione va oltre, come è successo oggi a Genova". Con queste parole il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in Aula, ha difeso il rettore dell'Università di Genova. "Tutta la mia solidarietà a Federico Delfino, che ha presentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non si difende la causa contro la carneficina di Gaza impedendo il diritto allo studio". Sull'argomento l'esponente del governo sente, dunque, telefonicamente colui che ha avuto il coraggio di opporsi a certi tipi di protesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

