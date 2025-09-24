Il ministro al Della Rovere | Istituto all’avanguardia

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha visitato l’Istituto Superiore della Rovere di Urbania. All’interno della sede principale di via Garibaldi gli studenti hanno salutato il ministro mettendo in mostra tutti i laboratori e le produzioni dell’istituto. Moda, Ragioneria, Geometra, Meccanica e Agraria, i cinque corsi che compongono l’offerta formativa della scuola durantina, hanno mostrato al ministro braccia meccaniche, elaborazioni grafiche fatte con il supporto dell’intelligenza artificiale, coltivazioni idroponiche ma anche saponi, vino e birra creati dagli studenti di Agraria nell’azienda agricola collegata alla scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il ministro al della rovere istituto all8217avanguardia

© Ilrestodelcarlino.it - Il ministro al Della Rovere: "Istituto all’avanguardia"

In questa notizia si parla di: ministro - rovere

Il ministro Valditara all'istituto Severi Correnti di Milano: «Chi occupa e danneggia la scuola dovrebbe essere bocciato» - «Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. Segnala milano.corriere.it

Istituto studi filosofici, il ministro Sangiuliano: «Lo sosterrò, Marotta era mio amico» - L’ultimo allarme, segnalato ieri da Il Mattino, è quello relativo all’Istituto di studi filosofici. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Rovere Istituto All8217avanguardia