Il ministro al Della Rovere | Istituto all’avanguardia

Ieri pomeriggio il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha visitato l'Istituto Superiore della Rovere di Urbania. All'interno della sede principale di via Garibaldi gli studenti hanno salutato il ministro mettendo in mostra tutti i laboratori e le produzioni dell'istituto. Moda, Ragioneria, Geometra, Meccanica e Agraria, i cinque corsi che compongono l'offerta formativa della scuola durantina, hanno mostrato al ministro braccia meccaniche, elaborazioni grafiche fatte con il supporto dell'intelligenza artificiale, coltivazioni idroponiche ma anche saponi, vino e birra creati dagli studenti di Agraria nell'azienda agricola collegata alla scuola.

