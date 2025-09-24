Il Milan è uno show Risveglia Gimenez e accende Nkunku

Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia in carrozza dopo aver liquidato il Lecce 3-0: dopo il Bari ad agosto, un'altra avversaria pugliese battuta dai rossoneri sul loro cammino in questa competizione. Soprattutto un'altra prova convincente dopo quelle del campionato, in attesa di vedersela con il Napoli nel weekend. Avvio impressionante dei rossoneri che si rendono pericolosi praticamente ogni volta che si avvicinano all'area avversaria. Dopo due minuti Gimenez ha già centrato il portiere leccese Fruchtl in uscita, prima che Siebert si immoli sulla ribattuta di Loftus-Cheek. Ancora Gimenez spreca una buona occasione, ma tutto impallidisce davanti all'erroraccio di Nkunku che a porta vuota da due metri centra il palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

