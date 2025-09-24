Il metodo per valorizzare le persone E’ HR Culture dello Studio Siciliano | Far crescere il capitale umano
Gestire il personale in modo strategico, valorizzare le competenze e creare opportunità di crescita. E’ “HR Culture“: il metodo di Studio Siciliano per valorizzare le persone. Nato a Prato dall’intuizione di professionisti con lunga esperienza nella consulenza del lavoro e nella gestione delle risorse umane, lo Studio Siciliano & Partners ha sempre avuto un obiettivo chiaro: aiutare le aziende a crescere valorizzando il capitale umano. Negli anni lo Studio ha affiancato decine di PMI in percorsi di sviluppo organizzativo, unendo competenza normativa, strumenti digitali e una forte attenzione alle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
