Vestiti a 70 centesimi, giacche a 1,50 euro. Prezzi che rimbalzano su TikTok e WeChat, etichette che gridano Made in Italy. Ma dietro c’è altro. Lo sa bene Giuseppe Fabozzi, 61 anni, esperto di sistemi industriali per il tessile. Pratese, anni di lavoro in Cina, conosce i meccanismi che tengono in piedi la filiera dello sfruttamento. "I conti non tornano. Nemmeno con salari da fame. Dietro questi numeri ci sono flussi di denaro che nulla hanno a che fare con il normale mercato", spiega l’imprenditore. Il punto di partenza è chiaro: capi finiti a pochi centesimi. Pile di maglie mostrate in diretta social da capannoni pratesi, smartphone puntati sul lavoro degli operai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mercato opaco della moda. Made in Italy a 70 centesimi?: "Sfruttamento, riciclaggio, clan"