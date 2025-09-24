Il Mattino oggi gli esami per l’infortunio di Buongiorno | ecco i dettagli

La notizia negativa arrivata per il Napoli a seguito della partita contro il Pisa vinta per 3-2 è senza dubbio l’infortunio di Alessandro Buongiorno che è stato costretto a chiedere il cambio e a lasciare quindi la gara. C’è molta apprensione tra i tifosi che sperano in un problema lieve. Buongiorno ha chiesto il cambio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

