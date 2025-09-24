Il Mattino oggi gli esami per l’infortunio di Buongiorno | ecco i dettagli

La notizia negativa arrivata per il Napoli a seguito della partita contro il Pisa vinta per 3-2 è senza dubbio l’infortunio di Alessandro Buongiorno che è stato costretto a chiedere il cambio e a lasciare quindi la gara. C’è molta apprensione tra i tifosi che sperano in un problema lieve. Buongiorno ha chiesto il cambio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: mattino - oggi

Il Mattino a Dimaro al fianco dei tifosi del Napoli: oggi inserto speciale e cappellino

Cagliari, prosegue la preparazione per la sfida contro il Napoli! Oggi seduta al mattino: il report

La Generazione Siani riparte da Giancarlo: oggi l'evento del Mattino

Oggi, $24settembre 1976, straordinaria lezione di Renato Guttuso all'Accademia di Belle Arti di $Foggia . $AccaddeOggi . ilmattinoquotidiano.it/news/almanacco… - X Vai su X

Oggi #6dicembre la festa di San Nicola di Bari, a Buon Mattino Tv2000 con don Mimmo Minafra: https://www.tv2000.it/dibuonmattino/?p=94902 Di Buon Mattino, ore 7.30 su #TV2000 con Grazia Serra e Giacomo Avanzi #SanNicola - facebook.com Vai su Facebook

Il Mattino, oggi gli esami per l’infortunio di Buongiorno: ecco i dettagli - La notizia negativa arrivata per il Napoli a seguito della partita contro il Pisa vinta per 3- Riporta dailynews24.it

Come sta Meret dopo l'infortunio e i tempi di recupero: oggi esami per Alex - Nelle ore che hanno preceduto la gara di Firenze si è fermato Alex Meret per un guaio muscolare. Secondo msn.com