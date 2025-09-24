Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United ha fatto una firma che potrebbe rivelarsi inestimabile in questa stagione – se i suoi dati statistici non sono stati distorti in modo massiccio. Ruben Amorim ha dato il benvenuto a quattro importanti acquisti al club durante l’estate sotto forma di aggressori Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Senne Lamens, mentre il Manchester United cercava di affrontare i problemi in entrambe le scatole. Cunha e Mbeumo hanno iniziato intensamente, mentre Sesko è ancora in lettiera, poiché Amorim sembra girare le fortune a seguito di una metà del fondo l’ultimo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United ha firmato una stella che potrebbe avere serie domande sui suoi dati sulle statistiche