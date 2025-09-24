Il Manchester United ha firmato una stella che potrebbe avere serie domande sui suoi dati sulle statistiche

Justcalcio.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United ha fatto una firma che potrebbe rivelarsi inestimabile in questa stagione – se i suoi dati statistici non sono stati distorti in modo massiccio. Ruben Amorim ha dato il benvenuto a quattro importanti acquisti al club durante l’estate sotto forma di aggressori Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Senne Lamens, mentre il Manchester United cercava di affrontare i problemi in entrambe le scatole. Cunha e Mbeumo hanno iniziato intensamente, mentre Sesko è ancora in lettiera, poiché Amorim sembra girare le fortune a seguito di una metà del fondo l’ultimo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il manchester united ha firmato una stella che potrebbe avere serie domande sui suoi dati sulle statistiche

© Justcalcio.com - Il Manchester United ha firmato una stella che potrebbe avere serie domande sui suoi dati sulle statistiche

In questa notizia si parla di: manchester - united

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni

Manchester United V Leeds: formazione, statistiche e anteprima

Ufficiale: Sesko nuovo attaccante del Manchester United; Ruben Amorim conferma che Man Utd mantiene la situazione mentre la coppia combatte per la maglietta n. 1; Ufficiale: Sesko nuovo attaccante del Manchester United.

manchester united ha firmatoManchester United-Chelsea 2-1: Fernandes e Casemiro firmano il successo - Chelsea di sabato 20 settembre 2025: i Red vanno a segno nel primo tempo ma restano per un tempo in dieci, accorcia nel finale Chalobah ... Da calciomagazine.net

manchester united ha firmatoPersino Onana risorge lontano dal Manchester United: grande prestazione col Trabzonspor (So Foot) - Onana, ex portiere dello United, ha esordito col Trabzonspor venendo eletto uomo partita contro il Fenerbahçe. Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester United Ha Firmato