Il maltempo si abbatte sull' Abruzzo disagi in aeroporto | un volo dirottato e altri in ritardo

Un volo dirottato e altri in ritardo all'aeroporto d'Abruzzo a causa del violento acquazzone che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla costa e sull'area metropolitana pescarese.In particolare, il volo Ryanair Fr6405 proveniente da Cagliari, non potendo atterrare a Pescara a causa delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: maltempo - abbatte

Il maltempo si abbatte su Firenze: decine di interventi per alberi caduti e blackout

Maltempo, albero si abbatte sui binari: interrotta la linea ferroviaria Como-Milano

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana

Trombe marine al Circeo, strade allagate a Roma, tombini saltati a Nettuno: il maltempo si abbatte sul Lazio con pioggia, fulmini e disagi ovunque. Tra le immagini più impressionanti, quelle scattate sul mare in tempesta. - facebook.com Vai su Facebook

Il maltempo si abbatte sulla Toscana: terza alluvione in sette mesi all'Elba, esplode la rabbia a Portoferraio - X Vai su X

Il maltempo si abbatte sull'Abruzzo, disagi in aeroporto: un volo dirottato e altri in ritardo; Maltempo, la perturbazione atlantica si abbatte sull'Italia; Il maltempo si abbatte sul centro Italia, disagi e danni.

Maltempo, nubifragi a Ischia, su Grossetano e Spezzino. Si cerca dispersa ad Alessandria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nubifragi a Ischia, Grossetano e Spezzino. Scrive tg24.sky.it

Maltempo, Altopolesine flagellato: allagamenti, blackout, un principio d'incendio in banca e crolli al parco avventura - Bomba d'acqua e grandine hanno messo in ginocchio ieri pomeriggio (23 settembre) la zona di Badia Polesine e Trecenta. Come scrive ilgazzettino.it