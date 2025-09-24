Il maltempo non dà tregua | notte di frane evacuazioni e paura nel Comasco
Como, 24 settembre 2025 – Non si arrestano nel Comasco le conseguenze dell'ondata di maltempo: questa notte i vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti sono stati chiamati a effettuare altri novanta interventi di soccorso urgenti in tutta la provincia. Maltempo, non è finita: collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate A Laglio sulla Statale Regina, sono state raggiunte emesse in salvo due famiglie bloccate nelle loro abitazioni, mentre una frana si è abbattuta sulla strada che collega Como alla Val Chiavenna, costeggiando la riva occidentale del lago coinvolgendo un veicolo, ma senza feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
