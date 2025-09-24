Il maltempo non dà tregua | notte di frane evacuazioni e paura nel Comasco

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como, 24 settembre 2025 – Non si arrestano nel Comasco le conseguenze dell'ondata di maltempo: questa notte i vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti sono stati chiamati a effettuare altri novanta interventi di soccorso urgenti in tutta la provincia. Maltempo, non è finita: collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate A Laglio sulla Statale Regina, sono state raggiunte emesse in salvo due famiglie bloccate nelle loro abitazioni, mentre una frana si è abbattuta sulla strada che collega Como alla Val Chiavenna,  costeggiando la riva occidentale del lago coinvolgendo un veicolo, ma senza feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il maltempo non d224 tregua notte di frane evacuazioni e paura nel comasco

© Ilgiorno.it - Il maltempo non dà tregua: notte di frane, evacuazioni e paura nel Comasco

In questa notizia si parla di: maltempo - tregua

Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma dal weekend arriva la tregua (e il maltempo)

Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma nel weekend arriva la tregua (e il maltempo)

Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

Como il maltempo non dà tregua | notte di frane ed evacuazioni; Il maltempo non dà tregua altra giornata difficile | le regioni più a rischio.

Maltempo, oggi allerta gialla e arancione in 16 regioni: Como allagata, strade invase dal fango - Temporali e piogge torrenziali continuano a flagellare l'Italia: ancora disagi al Nord, con particolare attenzione sul Veneto, con la perturbazione che nelle prossime ore investirà tutto il Paese ... Segnala today.it

maltempo d224 tregua notteMaltempo, in Lombardia 500 interventi: a Milano e Como inizia la conta dei danni. Oggi nuove piogge - Granelli: “Almeno due settimane di lavoro”. Si legge su milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo D224 Tregua Notte