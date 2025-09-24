Il maltempo non dà tregua altra giornata difficile | le regioni più a rischio

La perturbazione continua a stazionare sull’Italia. Anche in questo mercoledì si preannuncia una giornata molto difficile in diverse zone del Paese L’Italia continua ad essere vittima di una perturbazione che ormai da giorni sta portando pioggia e grandine. Come anticipato da Giuliacci in esclusiva ai nostri microfoni, quella di oggi, mercoledì 24 settembre, si preannuncia un’altra giornata molto complicata in particolare al Nord e al Centro, ma in generale in tutto il Paese. Sono attese abbondanti piogge tanto che la Protezione Civile ha emesso ben 16 allerte. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

