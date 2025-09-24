Il maltempo non dà tregua altra giornata difficile | le regioni più a rischio
La perturbazione continua a stazionare sull’Italia. Anche in questo mercoledì si preannuncia una giornata molto difficile in diverse zone del Paese L’Italia continua ad essere vittima di una perturbazione che ormai da giorni sta portando pioggia e grandine. Come anticipato da Giuliacci in esclusiva ai nostri microfoni, quella di oggi, mercoledì 24 settembre, si preannuncia un’altra giornata molto complicata in particolare al Nord e al Centro, ma in generale in tutto il Paese. Sono attese abbondanti piogge tanto che la Protezione Civile ha emesso ben 16 allerte. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: maltempo - tregua
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma dal weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma nel weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando
#Tg2000 - #Maltempo senza tregua: #nubifragi e #allagamenti in #Lombardia, #Piemonte e #Liguria #22settembre #Tv2000 #allertameteo @tg2000it - X Vai su X
CiaoComo Live - Tregua del maltempo, la situazione sulla Lariana: la strada resta chiusa, disseminata di detriti - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna. Allerta per il Lambro a Milano - Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Ciurca, 40 anni. Si legge su adnkronos.com
Maltempo, altra allerta gialla su Toscana per prossima notte - Emessa dalla sala operativa della Protezione civile Toscana allerta in codice giallo "per rischio idrogeologico e temporali forti" dalle ore 20 di oggi 21 agosto fino alle ore 8 di domani venerdì 22 ... ansa.it scrive