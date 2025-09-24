Il maltempo allaga l' ospedale di Procida
L'ospedale di Procida ha subìto un allagamento causato da un'infiltrazione di acqua in seguito alle forti piogge di oggi che hanno colpito anche l'isola di Arturo. "Un preesistente condotto aeraulico sul terrazzo Sud-Est - si legge in una nota dell'Asl Napoli 2 - ha convogliato l'acqua al piano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il maltempo allaga l'ospedale di Procida.
Maltempo a Ischia, Procida e Capri, bomba d’acqua: scuole chiuse, auto sommerse, negozi allagati - Un violento nubifragio ha colpito l’isola di Procida, trasformando le strade in fiumi d’acqua. Lo riporta fanpage.it
