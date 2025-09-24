Il luogo della memoria Da ospedale da campo a sede di concerti
Nel settembre di 81 anni fa, dopo la liberazione di Viareggio e l’arrivo delle truppe alleate – a cominciare dalla divisione ‘noir’ Buffalo – là dove stasera risorge a nuova vita lo stadio dei Pini-Bresciani, venne allestito un ospedale da campo: il campetto nel quale il Viareggio dell’epoca aveva giocato il primo campionato di guerra a livello regionale, venne sacrificato per garantire ai soldati un’area sanitaria in cui curare i feriti: c’era la guerra, il fronte era fermo sulla linea Gotica (che passava da Strettoia.) e bisognava pensare ad altro, non al calcio. Una volta finita la guerra, il pallone locale tornò a rotolare in quell’area, un po’ più spostata verso il Collegio Colombo: la ‘nuova’ vita dell’epoca vide prima il Viareggio in serie B e C, poi la brillante idea del Centro Giovani Calciatori Viareggio che lanciò in orbita la Coppa Carnevale di Calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
