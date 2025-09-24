Il lungomare in balìa del degrado e dei rifiuti

“Ancora una volta siamo costretti a segnalare ciò che non va nella nostra città. Il lungomare, e parlo dell’intera zona, è in balia delle onde, del degrado e dell’abbandono”. Così Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, interviene con durezza sullo stato attuale di Mondragone e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

