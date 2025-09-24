Il libro sulla morte di Charlie Kirk venduto su Amazon il giorno prima dell’assassinio | cosa sappiamo
Su Amazon, poche ore dopo l’assassinio di Charlie Kirk, sono comparsi libri generati con l’intelligenza artificiale che ne raccontavano vita e morte. Uno di essi risultava pubblicato il giorno prima, alimentando teorie del complotto poi smentite dall'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sci di fondo, la morte di Mika Myllylä raccontata in un libro. La scomparsa del ‘Pantani di Finlandia’ resta misteriosa
presentazione del libro di emanuela valentini, morte di un dio, piemme
Presentazione del libro di Emanuela Valentini "Morte di un dio"
Domani in edicola con «Il Mattino» un libro dedicato al cronista de «Il Mattino» condannato a morte dalla camorra - facebook.com Vai su Facebook
