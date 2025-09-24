Il Lambro si è colorato di rosso | cosa è successo all' acqua del fiume
Le foto hanno cominciato a diventare virali nelle scorse ore sui social. E tutti sono andati domandandosi, invero preoccupati, del perché di quella strana colorazione dell'acqua. Si parla del Lambro colorato di rosso: il fenomeno è stato registrato nella giornata di martedì 23 settembre a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Buongiorno il Seveso è esondato Il Lambro resta sotto stretta osservazione ma per il momento è tutto tranquillo!! La nostra Protezione Civile è in continua attenzione. - facebook.com Vai su Facebook
Lambro rosso a Villasanta, verifiche in corso: «Il problema nasce dal Bevera» - Martedì 23 settembre all'indomani delle abbondanti piogge di lunedì il Lambro a Villasanta si è colorato di rosso. Da msn.com
Villasanta, il Lambro diventa rosso - Non era né una delle piaghe d’Egitto, né l’acqua trasformata in vino. ilgiorno.it scrive