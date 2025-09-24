Il James Bond sorprenderà i fan dell’agente 007

anticipazioni sul casting di bond 26: una scelta rivoluzionaria. Il futuro della saga di James Bond si arricchisce di novità significative riguardo alla selezione del protagonista per il prossimo capitolo, Bond 26. La produzione, guidata da registi e produttori di grande esperienza, sembra orientata a un approccio innovativo che potrebbe cambiare radicalmente le aspettative dei fan e degli addetti ai lavori. la strategia di casting secondo le ultime indiscrezioni. una scelta controcorrente: un volto nuovo e sconosciuto. Secondo quanto riportato da fonti affidabili, tra cui un report di Deadline firmato dal giornalista Baz Bamigboye, i responsabili del progetto intendono puntare su un attore giovane, britannico e potenzialmente non noto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

