Il James Bond sorprenderà i fan dell’agente 007
anticipazioni sul casting di bond 26: una scelta rivoluzionaria. Il futuro della saga di James Bond si arricchisce di novità significative riguardo alla selezione del protagonista per il prossimo capitolo, Bond 26. La produzione, guidata da registi e produttori di grande esperienza, sembra orientata a un approccio innovativo che potrebbe cambiare radicalmente le aspettative dei fan e degli addetti ai lavori. la strategia di casting secondo le ultime indiscrezioni. una scelta controcorrente: un volto nuovo e sconosciuto. Secondo quanto riportato da fonti affidabili, tra cui un report di Deadline firmato dal giornalista Baz Bamigboye, i responsabili del progetto intendono puntare su un attore giovane, britannico e potenzialmente non noto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il nome del prossimo James Bond sorprenderà senza dubbio i fan dell’agente 007 - Grandi novità sul casting di Bond 26, nuovo capitolo della saga che sarà diretto da Denis Villeneuve: l'interprete sarà una vera sorpresa ... bestmovie.it scrive
James Bond, prime rivelazioni sul reboot Amazon: svelati uscita e nuovo regista - L’attesa per il nuovo James Bond sarà lunga: il casting nel 2026, il film nei cinema nel 2028 ... Lo riporta filmpost.it