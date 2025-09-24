Il grossetano Simone Guerrini confermato presidente regionale dei balneari
GROSSETO – Simone Guerrini è stato confermato presidente regionale Fiba per la Toscana, la federazione dei balneari di Confesercenti. L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Guerrini, 48 anni, di Grosseto, gestore di uno stabilimento balneare a Marina di Grosseto, accoglie con onore e grande senso di responsabilità il rinnovo dell’incarico. “Sono molto onorato della riconferma, in un momento delicato per tutti i balneari. Un incarico importante, ma tutto è reso più armonioso grazie alla vicinanza degli imprenditori stessi e all’apparato di Confesercenti – commenta Guerrini – Continueremo a collaborare con le varie istituzioni ed enti, sia a livello regionale che come supporto nei vari territori, per rappresentare al meglio le innumerevoli tematiche che riguardano il nostro settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: grossetano - simone
