Il governo Usa trasforma i raid contro gli immigrati in un gioco dei Pokémon

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha pubblicato un video in stile Pokémon per promuovere i raid dell'ICE, riducendo così persone reali a carte collezionabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: governo - trasforma

Il governo Usa trasforma i raid contro gli immigrati in un gioco dei Pokémon; La Corea del Sud riporta a casa 300 cittadini arrestati in un raid in una fabbrica Hyundai negli Usa; Mediazione Usa in Siria, de-escalation dopo i raid di Israele.

governo usa trasforma raidIl governo Usa trasforma i raid contro gli immigrati in un gioco di Pokémon - Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha pubblicato un video in stile Pokémon per promuovere i raid dell'ICE, riducendo così persone reali a carte ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Usa Trasforma Raid