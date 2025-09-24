Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina | l'appello del sindaco di Napoli per Gaza
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha lanciato un appello al governo italiano: riconoscere lo Stato di Palestina, così come hanno già fatto molti Paesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: governo - italiano
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Il governo vuol continuare con riarmo e catastrofe ambientale: popolo italiano, se ci sei batti un colpo
Macron telefona a Putin e fa quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano: trattare, mediare e trattare ancora, in nome della storica amicizia
#Tg2000 - #Politica, la posizione del #governo italiano su #Gaza #23settembre #Tv2000 #Meloni #Palestina #Israele #MedioOriente #Gaza #Hamas #Trump #Netanyahu @tg2000it - X Vai su X
Elena Bonetti. . In questo momento serve un’azione forte anche dal governo italiano verso il riconoscimento dello Stato della Palestina, nell’ottica di mettere in campo tutti gli strumenti che la politica estera e la diplomazia hanno per fermare un’azione del gove - facebook.com Vai su Facebook
“Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina”: l’appello del sindaco di Napoli per Gaza; L'Italia può riconoscere lo Stato di Palestina ma solo a due condizioni, le richieste di Giorgia Meloni; M.O.: Magi, Italia si mobilita per gaza, Meloni a Onu senza mandato né credibilità. riconosca stato Palestina.
“Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina”: l’appello del sindaco di Napoli per Gaza - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha lanciato un appello al governo italiano: riconoscere lo Stato di Palestina, così come hanno già fatto molti ... Secondo fanpage.it
L'Italia può riconoscere lo Stato di Palestina ma solo a due condizioni, le richieste di Giorgia Meloni - L'annuncio di Giorgia Meloni: "Solo a due condizioni", di cosa si tratta ... Lo riporta virgilio.it