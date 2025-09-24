Il governo di Israele scheda le piazze italiane Pro Pal | A Napoli massimo livello di rischio

Tempo di lettura: 2 minuti Un rapporto completo perfino di coordinate per indicare luoghi e città delle manifestazioni Pro Pal. È un report sulle manifestazioni in Italia del 22 settembre, prodotto dal ministero israeliano per la diaspora e la lotta all’antisemitismo. Il documento porta la data del 21 settembre, ossia la vigilia dello sciopero generale per Gaza. Il rapporto reca i nomi delle principali associazioni promotrici dei cortei, ma anzitutto un indice di pericolosità in tre colori: basso (verde), medio (giallo) e alto (rosso). A Napoli è assegnato il massimo livello di rischio, condiviso con le manifestazioni di Roma, Milano e Venezia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

