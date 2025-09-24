Il Google Play Store testa l’innalzamento dei download simultanei ora si arriva a sei
Sembra che Google abbia deciso di rendere l'esperienza di aggiornamento sul Play Store decisamente più rapida ed efficiente L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Serie Pixel 10 senza più segreti: Google li mostra sul Play Store
IconAds ha infettato oltre 350 app nel Google Play Store che dovreste cancellare
Google Play Protect potrebbe presto proteggere anche le PWA e i WebAPK
La divisione in crisi del colosso dell'aerospazio italiano sotto i riflettori sindacali, mentre il gruppo vola in Borsa
Google Keep testa i titoli automatici delle note con l’AI, ma la loro reale utilità fa discutere; WhatsApp testa nuovi timer per i messaggi effimeri; Il nuovo prezzo massimo delle app sul Google Play Store vi farà girare la testa.
Google Play Store aggiorna la grafica: valutazioni e prezzi delle app ora più in evidenza - 9 arrivano piccoli ma significativi ritocchi all’interfaccia di Google Play Store: punteggi, prezzi e dettagli aggiuntivi messi in risalto ... Come scrive tecnoandroid.it
Gemini arriva sul Play Store e Google rivoluziona il suo negozio virtuale - Google ha annunciato l’arrivo di novità per il Play Store con diverse funzioni basate su Gemini, pronte a ridisegnare la user experience del negozio virtuale ... Riporta libero.it