Il giovedì del Festival del Buon vivere è con Francesco Bianconi dei Baustelle
Il Festival del Buon Vivere, giovedì 25 settembre al Complesso dei Musei di San Domenico di Forlì, ha come protagonisti Francesco Bianconi, cantautore noto ai più per la sua attività con i Baustelle e scrittore, ospite del podcast dal vivo VAN a cui seguirà anche un mini live, e la serata “Visti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Virtus Zalott al Festival del Medioevo giovedì 25 settembre alle 17,50 indagherà l'arte per scoprire gli inconvenienti del viaggio (cui spesso, contrariamente a oggi, rimediavano i santi).
Lo scrittore Fabio Genovesi e la musica blues guidano la seconda giornata del Festival del Buon Vivere - Il Festival del Buon Vivere entra nel vivo con un programma che intreccia arte, educazione, letteratura e musica. Come scrive forlitoday.it
Festival del Buon Vivere, arriva lo scrittore Paolo Nori. Tutti gli appuntamenti della domenica - Paolo Nori è scrittore, traduttore dal russo e narratore tra i più originali della scena letteraria italiana. Si legge su forlitoday.it