A quattro anni, è entrata per la prima volta in una pista di pattinaggio a Mosca, accompagnata dai genitori, che cercavano un modo per incanalare la sua energia inesauribile. Da quel giorno, non ha più smesso. Oggi, a 18 anni, appena compiuti, Adeliia Tigranovna Petrosian è una delle promesse più brillanti del pattinaggio artistico russo e, il suo nome, ha cominciato a circolare con insistenza già da qualche stagione. Tecnica pulita, velocità nei passaggi, eleganza nei movimenti: qualità che, unite a una determinazione fuori dal comune, l’hanno portata a imporsi tra le giovani promesse della scuola russa, una delle più competitive al mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il giovanissimo talento russo del pattinaggio artistico ha ottenuto la qualificazione tecnica per i Giochi invernali del 2026 a Cortina. Ma le sanzioni internazionali contro il suo Paese, tengono in sospeso il suo sogno