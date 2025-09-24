Il giovanissimo talento russo del pattinaggio artistico ha ottenuto la qualificazione tecnica per i Giochi invernali del 2026 a Cortina Ma le sanzioni internazionali contro il suo Paese tengono in sospeso il suo sogno
A quattro anni, è entrata per la prima volta in una pista di pattinaggio a Mosca, accompagnata dai genitori, che cercavano un modo per incanalare la sua energia inesauribile. Da quel giorno, non ha più smesso. Oggi, a 18 anni, appena compiuti, Adeliia Tigranovna Petrosian è una delle promesse più brillanti del pattinaggio artistico russo e, il suo nome, ha cominciato a circolare con insistenza già da qualche stagione. Tecnica pulita, velocità nei passaggi, eleganza nei movimenti: qualità che, unite a una determinazione fuori dal comune, l’hanno portata a imporsi tra le giovani promesse della scuola russa, una delle più competitive al mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: giovanissimo - talento
La Primavera di Morrone vince con le reti di Armanini e un rigore di Jaku conquistato dal giovanissimo talento scuola Nizza. Fousnina s’accende subito: Napoli battuto 2-1
Con il giovanissimo Giulio Libero Consoli, 14 anni, dal prodigioso talento musicale, che si è esibito al pianoforte in occasione del quinto anniversario della Fondazione di Inner Wheels Sanremo. E’ stato condividere la passione per la cultura, l’arte, la lettura e l - facebook.com Vai su Facebook
UAE Development Team, ecco il giovane talento britannico Abigail Miller: https://pedalerosa.it/2025/09/uae-development-team-ecco-il-giovane-talento-britannico-abigail-miller/… (#Ciclismo; #Cyclling; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Ucraina: pattinatori russi e bielorussi esclusi da competizioni; Dalle Aule del “Luigi Russo” di Monopoli alla Carnegie Hall di New York; Controlli antidoping saltati: rischia la squalifica Daniel Grassi.