Il giovane pizzaiolo che firma la rivoluzione gentile degli impasti a Battipaglia
Il "pizzificio" 3 Voglie di Valentino Tafuri è uno dei nuovi Tre Spicchi della guida Pizzerie d'Italia 2026 di Gambero Rosso, un laboratorio in cui pizza e panificati raccontano identità e sperimentazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: giovane - pizzaiolo
A Molfetta un giovane pizzaiolo ha trasformato una vecchia pizzeria di famiglia in una grande meta
Muore a soli 22 anni Genny, giovane pizzaiolo di Gino Sorbillo
Dalla vigna al forno: la rivoluzione silenziosa di un giovane pizzaiolo sannita
Un gesto di solidarietà e speranza #Pompei - Il 18 settembre, il giovane pizzaiolo Raffaele Russo, originario di #VicoEquense e oggi affermato professionista a Boston, negli Stati Uniti, su iniziativa promossa dall’associazione “Pizza a Vico”, ha consegnato - facebook.com Vai su Facebook
Da Dazio a Roma, ossia la giovane pizza creativa... mascherata di tradizione; Giovanni Prisco: il giovane pizzaiolo autodidatta, nuovo talento dell’entroterra vesuviano.
Dalla vigna al forno: la rivoluzione silenziosa di un giovane pizzaiolo sannita - A San Salvatore Telesino Francesco Pio Comune impasta farine di vinaccioli d’Aglianico e creatività locale, trasformando la pizza in un racconto del territorio ... Da gamberorosso.it