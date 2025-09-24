Il giorno dopo l’assalto Terrore tra i negozianti | Ma Milano è più forte
Quel che resta il giorno dopo il corteo concluso con l’assalto alla stazione Centrale è un ammasso di impronte, mani simboliche lasciate con la vernice rossa sulle vetrine delle banche e dei palazzi di fronte, insieme agli slogan anti capitalismo scritti sui muri con le bombolette spray. Una scia ideale che da via Vittor Pisani arriva alla Galleria delle Carrozze in piazza Duca d’Aosta, anticamera della stazione, dove lo sguardo è catturato dai portoni rimasti senza vetri. C’è del nastro adesivo appiccicato sulle strutture, per segnalare “l’ostacolo“. Guardandoli, la mente passa in rassegna le scene di guerriglia urbana del giorno prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giorno - dopo
Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»
Jasmine Paolini soddisfatta dopo il successo su Jovic: “Concentrata fino alla fine. Penso giorno per giorno”
La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”
Niguarda il giorno dopo l’esondazione: volontari in oratorio e panettieri che buttano il pane milano.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X
Il giorno dopo la grande manifestazione, la protesta si sposta all'Università di Bologna - facebook.com Vai su Facebook