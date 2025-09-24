Il giornalista Antonio Canu presenta il libro l' italia di carta viaggio tra le pagine che hanno raccontato il nostro paese
Mercoledì 24 settembre al Cinema Ariston il WWF Friuli Venezia Giulia presenta due appuntamenti dedicati ai temi dell'ambiente. Alle ore 19.00, con ingresso libero, Antonio Canu, giornalista e delegato WWF in Sardegna, presenterà il suo libro "L’Italia di carta. Viaggio tra le pagine che hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
