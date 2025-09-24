Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall’11 settembre | indagati l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda e un giovane milanese

Le ricerche di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo svanita l’11 settembre, si concentrano in queste ore tra Palau e Arzachena. L’ultima volta è stata vista proprio a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino di 41 anni, e di un giovane milanese di 26 anni. Entrambi sono ora indagati: il primo per omicidio, il secondo per occultamento di cadavere. Gli accertamenti dei Ris in un casolare. Questa mattina i carabinieri del Ris di Cagliari hanno effettuato accertamenti tecnici in un casolare nelle campagne di Palau, riconducibile a Ragnedda. L’indagine, coordinata dalla procura di Tempio Pausania con la pm Noemi Mancini, si concentra su ciò che accadde tra la notte dell’11 e il 12 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

