Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall’11 settembre | fermato mentre tentava di fuggire l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda
È stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino di 41 anni indagato, insieme a un giovane milanese di 26 anni, in relazione alla sparizione di Cinzia Pinna. Della 33enne di Castelsardo, infatti, non si hanno notizie dall’11 settembre. Le ricerche in queste ore si concentrano tra Palau e Arzachena. L’ultima volta la donna è stata vista proprio a Palau, in compagnia di Ragnedda e del giovane milanese di 26 anni, anch’egli indagato per occultamento di cadavere. Gli accertamenti dei Ris in un casolare. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: giallo - cinzia
Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall’11 settembre: indagati l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda e un giovane milanese
È giallo sulla morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato lo scorso 11 settembre nella sua abitazione di vicolo Pipitone a Palermo. La Procura indaga per omicidio preterintenzionale. In due lo avrebbero picchiato selvaggiamente Servizio di Cinzia Gizzi - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna #scomparsa a #Palau I #carabinieri hanno interrogato due persone che avrebbero trascorso del tempo con la donna prima della sua scomparsa, mentre le #ricerche proseguono senza sosta in Gallura - X Vai su X
Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall'11 settembre: fermato mentre tentava di fuggire l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda; Giallo di Palau verso la svolta, due indagati per la scomparsa di Cinzia Pinna; Scomparsa di Cinzia Pinna a Palau, indagini per omicidio – Cosa sappiamo.
Il giallo della scomparsa di Cinzia Pinna: fermato l'imprenditore Ragnedda - È in stato di fermo Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino di Arzachena, indagato nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio sulla scomparsa della 33enne di Castelsardo ... Secondo youtg.net
Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Segnala fanpage.it