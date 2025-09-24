Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall’11 settembre | fermato mentre tentava di fuggire l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda

È stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino di 41 anni indagato, insieme a un giovane milanese di 26 anni, in relazione alla sparizione di Cinzia Pinna. Della 33enne di Castelsardo, infatti, non si hanno notizie dall’11 settembre. Le ricerche in queste ore si concentrano tra Palau e Arzachena. L’ultima volta la donna è stata vista proprio a Palau, in compagnia di Ragnedda e del giovane milanese di 26 anni, anch’egli indagato per occultamento di cadavere. Gli accertamenti dei Ris in un casolare. 🔗 Leggi su Open.online