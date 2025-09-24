Il giallo della morte di Ettore Alessandro Sorrentino ucciso a martellate | in cella l’erbese Matteo Borrelli ma potrebbero esserci dei complici
Erba (Como), 24 settembre 2025 – Una morte causata da trauma cranico encefalico. Ma l’autopsia svolta su Ettore Alessandro Sorrentino, l’uomo di 45 anni di Castelfidardo trovato venerdì in un garage di Loreto, in provincia di Ancona, ha rivelato anche altro: il decesso sarebbe stato causato da più colpi alla testa, provenienti da più direzioni, assestati molto probabilmente con una mazzetta nel box privato del palazzo in via Altotting in cui è stato rinvenuto a distanza di qualche giorno. Lunedì il gip ha interrogato e applicato la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario a Matteo Borrelli, 37 anni originario di Erba, compagno della proprietaria del garage. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
