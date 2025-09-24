Il gesto del benefattore misterioso Dona un’ambulanza alla Misericordia

Non vuole dire il suo nome neanche al sindaco, ma solo restituire qualcosa alla sua città, Impruneta. Preferisce restare anonimo il misterioso benefattore che ha donato un mezzo alla Misericordia imprunetina: sarà impiegato ogni giorno per sostenere e assistere la popolazione, un modo per i volontari della Confraternita per girare per il territorio e portare i propri servizi sociali e sanitari. "Oggi è uno di quei giorni che ti fanno sentire profondamente orgoglioso di essere imprunetino – ha detto nell’inaugurare il nuovo mezzo il sindaco Riccardo Lazzerini –. Questo anonimo concittadino ha compiuto un gesto di straordinaria generosità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

