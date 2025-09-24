Il gazebo di piazza Ganganelli diventa Gazabo | Un presidio permanente per dire stop al genocidio
Una presa di posizione contro ciò che sta accadendo a Gaza. Il Comune di Santarcangelo mette a disposizione il gazebo di piazza Ganganelli ai gruppi consigliari e alle associazioni che vogliono manifestare in una sorta di presidio permanente contro gli eventi in corso in Medio Oriente. “Uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: gazebo - piazza
Muscarà: “Piazza Immacolata ostaggio dei gazebo e del degrado”
Trecate, l’ex sindaco torna in piazza con il gazebo: “Pensiamo al futuro"
Festa del paese di Carugate ,in piazza AIDO con gazebo. Si alla vita Si al trapianto ? Si alla solidarietà Per informazioni: AIDO Provinciale Milano Via Edmondo De Amicis 7 20066 Melzo ?02.95732072 [email protected] ?Il tuo 5x1000 per Aid - facebook.com Vai su Facebook
Il gazebo di piazza Ganganelli diventa GAZAbo; Il gazebo di piazza Ganganelli diventa Gazabo: Un presidio permanente per dire stop al genocidio; Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora.
Santarcangelo, il gazebo di Piazza Ganganelli diventa “GAZAbo” - Il Comune di Santarcangelo mette a disposizione il gazebo di piazza Ganganelli ai gruppi consigliari e alle associazioni che vogliano manifestare in una sorta di presidio permanente contro la barbarie ... Come scrive chiamamicitta.it
Santarcangelo per Gaza: Comune concede gazebo in piazza per dire no "alle barbarie" - "Uno spazio di libertà, sostegno e solidarietà, un inno alla pace e di denuncia del genocidio in corso a Gaza lanciato dal cuore della città". Riporta altarimini.it