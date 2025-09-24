La Sala delle Volte ha ospitato l’incontro pubblico ‘Centri storici accessibili e inclusivi’ sviluppato nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale e dedicato alla presentazione delle linee guida e del manuale di intervento per la progettazione dell’accessibilità dei centri storici e del patrimonio culturale minore delle Marche. L’iniziativa è stata promossa dai Gal della Regione Marche, tra cui il Gal Fermano presieduto da Michela Borri. "L’obiettivo di questo progetto è avviare un processo virtuoso di miglioramento dell’accessibilità dei borghi storici marchigiani e del patrimonio culturale che custodiscono – commenta Borri – il percorso è stato improntato alla consapevolezza e al rispetto del tessuto storico, all’uso intelligente delle tecnologie dell’informazione e alla massima apertura ai potenziali beneficiari, con attenzione particolare alle diverse tipologie di disabilità fisiche e sensoriali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Gal Fermano per i ‘Centri storici accessibili e inclusivi’