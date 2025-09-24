Il futuro centralino medico 116-117 per situazioni non critiche Ciotti | Consulti senza passare per i Pronto Soccorso

Se le case di comunità - centri sanitari e sociali che prendono in carica il cittadino a 360 gradi direttamente sul territorio - è una delle svolte della Sanità di casa nostra, il direttore generale Usl 1, Emanuele Ciotti, ha parlato di un'altra sfida rivoluzionaria per il cittadino-utente: "Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it