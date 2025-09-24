Il Forum delle Aree interne si aprirà con il messaggio di Mattarella

Tempo di lettura: < 1 minuto Il VII Forum delle Aree interne (Benevento, Centro “La Pace”, 25-26 settembre), dedicato a La sfida della bellezza, sarà aperto dalla lettura del Messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto giungere ieri (23 settembre 2025), nel pomeriggio, all’arcivescovo Felice Accrocca. Nell’incontro svoltosi al Quirinale, il 23 aprile di quest’anno, mons. Accrocca aveva avanzato la richiesta che un messaggio del Presidente Mattarella fosse rivolto ai partecipanti in occasione del Forum, richiesta alla quale il Presidente aveva risposto in modo positivo, impegnandosi formalmente in tal senso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Forum delle Aree interne si aprirà con il messaggio di Mattarella

